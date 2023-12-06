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        Ardahanlı öğretmenin çalışması "Maarifin Yüz Akı" dergisinde yer aldı

        Milli Eğitim Bakanlığının, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan, öğretmen ve öğrencilere ait başarı hikayeleri ile iyi uygulama örneklerinin aktarıldığı "Maarifin Yüz Akı" e-dergisinde, Ardahanlı öğretmen Sevgi Atalay'ın çalışması en iyiler arasında yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:05 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:05
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        Ardahanlı öğretmenin çalışması "Maarifin Yüz Akı" dergisinde yer aldı
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        Milli Eğitim Bakanlığının, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan, öğretmen ve öğrencilere ait başarı hikayeleri ile iyi uygulama örneklerinin aktarıldığı "Maarifin Yüz Akı" e-dergisinde, Ardahanlı öğretmen Sevgi Atalay'ın çalışması en iyiler arasında yer aldı.

        MEB Strateji Geliştirme Başkanlığınca yayımlanan e-dergide, yenilikçi çözümler üreten, hayal gücü sınır tanımayan öğrenci ve öğretmenlerin başarı hikayeleri, fark yaratan proje çalışmaları ve ilham verici uygulama örnekleri bulunuyor.

        10 binin üzerinde iyi uygulama örneğinin incelendiği çalışmanın sonucunda hazırlanan dergide, Göle ilçesi Şehit Recep Kılıç Ortaokulu'nda görevli fen bilgisi öğretmeni Sevgi Atalay'ın "Eğitimde Teknoloji Kullanıyorum ve Başarıyorum" başlıklı çalışmasına da yer verildi.

        Atalay, AA muhabirine, dergide yayımlanan çalışmasının eğitimde teknolojiye yer veren bir proje olduğunu söyledi.

        - "İlk 20'ye girmek benim için sevinç ve gurur verici"

        Dergide, 20 başarılı öğretmen arasında bulunmanın kendisi için önemli olduğunu belirten Atalay, "Sonuçta toplamda 10 binin üzerinde iyi uygulama örneği incelendi ve öğretmen kategorisinde 20, öğrenci kategorisinde 54, eğitim kurumları kategorisinde 26 çalışma olmak üzere toplam 100 iyi uygulama örneği oldu. 10 bin proje içerisinde ilk 20'ye girmek benim için sevinç ve gurur verici. Çalışmam eğitimde olabildiğince teknolojiye yer vermeye yönelik bir çalışmaydı. Bu açıdan başarılı oldu. Ayrıca birçok yerde kariyer etkinliği de düzenledim." ifadelerini kullandı.

        Atalay, 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan makale yarışmasında da yenilikçi fikirler kategorisinde Türkiye birincisi olduğunu anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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