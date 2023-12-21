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        Firari FETÖ hükümlüsü Bursa'da yakalandı

        Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Bursa'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 21:39 Güncelleme: 21.12.2023 - 21:39
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        Firari FETÖ hükümlüsü Bursa'da yakalandı
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        Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Bursa'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Ardahan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki çalışma sonucu firari hükümlünün Bursa'da olduğu tespit edildi.

        Polis ekiplerince belirlenen adreste yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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