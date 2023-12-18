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        Ardahan'da Kızılay kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara gıda ve içecek dağıttı

        Ardahan'da gece etkili olan kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara Kızılay ekipleri yiyecek ve içecek ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 11:00 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:07
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        Ardahan'da Kızılay kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara gıda ve içecek dağıttı
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        Ardahan'da gece etkili olan kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara Kızılay ekipleri yiyecek ve içecek ulaştırdı.

        Ardahan-Çıldır, Çıldır-Aktaş kara yollarında kar ve buzlanma dolayısıyla birçok araç yolda kaldı.

        Gece boyunca ulaşımın aksadığı yolda araçlarda bulunanların mağdur olmaması için Kızılay ekipleri harekete geçti.

        Bölgeye ulaşan ekipler, uzun süre bekleyen araçlardakilere gıda ve içecek ikram etti.

        Kızılay Ardahan Şube Başkanı Özcan Şentürk, AA muhabirine, olumsuz hava koşulları yüzünden kent genelinde gece boyunca ulaşımın yer yer aksadığını söyledi.

        Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı güzergahında çok sayıda aracın yolda kaldığını belirten Şentürk, "Burada yaklaşık 30 tır ve diğer araçlar vardı. Sürücülerimizin mağdur olmaması için kendilerine içecek ve gıda desteğinde bulunduk. Ekipler alanda içinde su, meyve suyu ve kek olan kumanyalar dağıttı." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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