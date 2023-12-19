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        Ardahan'da buzağı ölümleri aşılama projesi ile önlenecek

        Ardahan'da büyükbaş hayvancılıkta buzağı ölümlerinin önlenmesi amacıyla "Buzağılar Ölmesin İşletmelerimiz Şenlensin" projesi kapsamında aşılama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 13:48 Güncelleme: 19.12.2023 - 13:57
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        Ardahan'da buzağı ölümleri aşılama projesi ile önlenecek
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        Ardahan'da büyükbaş hayvancılıkta buzağı ölümlerinin önlenmesi amacıyla "Buzağılar Ölmesin İşletmelerimiz Şenlensin" projesi kapsamında aşılama çalışması başlatıldı.

        Vali Hayrettin Çiçek, Damal ilçesinin Kalender Mahallesi'ndeki aşılama çalışmalarını inceledikten sonra gazetecilere, buzağı ölümlerini en aza indirmek istediklerini söyledi.

        Hayvancılığın kentte en önemli faaliyetlerden biri olduğunu, bu nedenle projeyi önemsediklerini ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

        "Kişi başına hayvan varlığı ile Türkiye'de en önde gelen illerden biri Ardahan. Ancak tüm ülkemizde olduğu gibi Ardahan'da da hayvancılığın önünde çeşitli problem ve sorunlar söz konusu. Bunların başında da buzağı ölümleri geliyor. İşte bu proje kapsamında üreticilerimize aşının önemi anlatılarak 20 bin doz aşı uygulanacak. İlimizde buzağı ölümlerini uzun vadede düşürmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda Ardahan bu alanda çok daha bereketli seneler geçirir."

        Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de projenin 227 köy ve 39 mahalliyi kapsadığını belirterek, "Proje ile uygulanacak 20 bin doz aşı ile buzağı ölümlerini minimize edilmesini hedefliyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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