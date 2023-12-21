Ardahan'da tipi ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı Ardahan'ın yüksek kesimlerinde tipi ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde tipi ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı.

Kentin yüksek kesimlerinde rüzgarın etkisiyle oluşan tipi ve meydana gelen yoğun buzlanma, Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımı aksattı.

Sahara mevkisinde buzlanmadan dolayı yolda kalan 8 tır için karayolları ekiplerinden yardım istendi. Yolun, Yayla mevkisinde ise bir tır arıza yaptı.

Bölgede ulaşım, olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrollü olarak sağlanıyor.