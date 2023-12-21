Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da tipi ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı

        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde tipi ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 11:54 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da tipi ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde tipi ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı.

        Kentin yüksek kesimlerinde rüzgarın etkisiyle oluşan tipi ve meydana gelen yoğun buzlanma, Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımı aksattı.

        Sahara mevkisinde buzlanmadan dolayı yolda kalan 8 tır için karayolları ekiplerinden yardım istendi. Yolun, Yayla mevkisinde ise bir tır arıza yaptı.

        Bölgede ulaşım, olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrollü olarak sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 çocuğa istismarın 'iyi hali!' Bakkalın cezası belli oldu!
        6 çocuğa istismarın 'iyi hali!' Bakkalın cezası belli oldu!
        Kadıköy'deki kazadan "belgesiz vale" tartışması çıktı!
        Kadıköy'deki kazadan "belgesiz vale" tartışması çıktı!
        Evde doğum yaptı! "Bebek ölü doğdu" dedi! Cinayetten tutuklandı!
        Evde doğum yaptı! "Bebek ölü doğdu" dedi! Cinayetten tutuklandı!
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Yerel seçimlerde uygulanacak yasaklar açıklandı
        Yerel seçimlerde uygulanacak yasaklar açıklandı
        Brest tok satıcı!
        Brest tok satıcı!
        Türkiye'nin konuştuğu damat stüdyoda
        Türkiye'nin konuştuğu damat stüdyoda
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        "En büyük eksiklik Fred"
        "En büyük eksiklik Fred"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        Economist yılın ülkesini seçti
        Economist yılın ülkesini seçti
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        Almanya'da hükümet yeni vatandaşlık yasasında anlaştı
        Almanya'da hükümet yeni vatandaşlık yasasında anlaştı
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Gözler yılın son faiz kararında
        Gözler yılın son faiz kararında
        Borsanın çarşamba kabusu
        Borsanın çarşamba kabusu

        Benzer Haberler

        Üç ülkeden öğretmen ve öğrenciler ihtiyaç sahibi bireyler için farkındalık...
        Üç ülkeden öğretmen ve öğrenciler ihtiyaç sahibi bireyler için farkındalık...
        Ardahan'da buzağı ölümleri aşılama projesi ile önlenecek
        Ardahan'da buzağı ölümleri aşılama projesi ile önlenecek
        Ardahan'da Kızılay kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara gıda ve içecek...
        Ardahan'da Kızılay kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara gıda ve içecek...
        Ardahan ve Kars'ta kar etkili oluyor
        Ardahan ve Kars'ta kar etkili oluyor
        Ardahan'daki atıl arsayı özel idare otoparka dönüştürdü
        Ardahan'daki atıl arsayı özel idare otoparka dönüştürdü
        Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı