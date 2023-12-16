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        Ardahan'daki atıl arsayı özel idare otoparka dönüştürdü

        Ardahan kent merkezinde Milli Emlak'a ait 600 metrekarelik atıl arazi özel idaresince açık otoparka dönüştürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 13:03 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:03
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        Ardahan'daki atıl arsayı özel idare otoparka dönüştürdü
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        Ardahan kent merkezinde Milli Emlak'a ait 600 metrekarelik atıl arazi özel idaresince açık otoparka dönüştürüldü.

        Karagöl Mahallesinde 600 metrekarelik alanda yapılan düzenleme çalışmasının ardından 60 aracın park edeceği açık otopark yapıldı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, AA muhabirine, kentte araçlar için park alanına ihtiyaç olduğunu söyledi.

        İhtiyaç dolayısıyla böyle bir alanı değerlendirmek istediklerini belirten Emin, "Ekiplerimiz orada düzenlemeye yönelik kısa bir çalışma yaptı. Yer düzenlemesinin ardından açık otoparka dönüştürüldü. Şuan vatandaşımıza 60 araç park edecek hizmeti veriyoruz. Sonuçta arazi boş duruyordu. Hem değerlendirilmiş oldu, hem de alanın kirlenmesi de önlenmiş oldu. Park imkanı da ücretsiz sağlanacak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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