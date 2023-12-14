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        Ardahan'da "Malazgirt Savaş Alanı Arkeolojisi" konferansı düzenlendi

        Ardahan Üniversitesi (ARÜ) ev sahipliğinde "Malazgirt Savaş Alanı Arkeolojisi" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 16:44 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:31
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        Ardahan'da "Malazgirt Savaş Alanı Arkeolojisi" konferansı düzenlendi
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        Ardahan Üniversitesi (ARÜ) ev sahipliğinde "Malazgirt Savaş Alanı Arkeolojisi" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, üniversitenin Aşık Şenlik Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, Ardahan'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Kendisinin başkanlığında 12 üniversiteden yaklaşık 40 akademisyenin görev aldığı Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi'ne değinen Çevik, şunları kaydetti:

        "Bu projeyle Malazgirt savaşının bilinmeyen yönleri ortaya çıkarılacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimize yönelik diğer projelerimiz de var. Buradaki akademisyenlerin katkısıyla Ardahan'dan başlayarak Diyarbakır'a kadar uzanan güzergahta 8 ili kapsayan bir 'Selçuklu Kültür Rotası' üzerinde çalışıyoruz. Bu projenin gerçekleşmesi halinde bilimsel ve kültürel bütünlüğün yanı sıra turizm altyapısı sağlanacak."

        Ardahan Üniversitesi Tarih Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Suat Vural ise konferansa katkısı olanlara teşekkür ederek, "Selçuklular, Anadolu'yu yurt tutma harekatını 1064 yılında Ardahan'dan başlattı. Ana kaynaklara ve yüzey araştırmalarına dayanarak bu bölgedeki Selçuklu izlerini tespite yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu bilimsel ve kültürel çalışmalar bir yandan tarihi gerçekleri ortaya çıkarırken, öte yandan bölgeye yönelik turizm destinasyonlarına hikaye teşkil edecektir." diye konuştu.

        Akademisyen ve öğrencilerin katılım sağladığı konferans, şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

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        Galeri

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