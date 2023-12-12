Ardahan'da 2 şüpheli, göçmen kaçakçılığından gözaltına alındı
Ardahan'da, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan'da, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nın bulunduğu Çıldır ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bir işletmede yurda yasa dışı yollardan giriş yapan yabancı uyruklu kişilere yer ve imkan sağladığı iddiasıyla şüpheliler O.Ş. ve T.Ş, gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.