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        Türkgözü Gümrük Kapısı'nda haklarında arama kararı bulunan 3 şüpheli yakalandı

        Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, haklarında arama kararı bulunan 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 23:21 Güncelleme: 11.12.2023 - 23:21
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        Türkgözü Gümrük Kapısı'nda haklarında arama kararı bulunan 3 şüpheli yakalandı
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        Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, haklarında arama kararı bulunan 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkgözü ve Çıldır-Aktaş Gümrük kapılarında asayişi sağlamak amacıyla çalışma yaptı.

        Türkgözü'nden Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 3 şüphelinin, devam eden hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

        Şüphelilerin Türkgözü Gümrük Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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