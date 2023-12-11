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        Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

        Ardahan'da Afganistan ve Azerbaycan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 13:35 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:35
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        Ardahan'da 2 düzensiz göçmen yakalandı
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        Ardahan'da Afganistan ve Azerbaycan uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.

        Azerbaycan uyruklu K.J, Kaptanpaşa Mahallesi'nde, Afganistan uyruklu M.S de Ardahan Devlet Hastanesinde yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerin adından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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