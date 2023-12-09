Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 21:38 Güncelleme: 09.12.2023 - 21:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        F.K. idaresindeki 34 CYJ 188 plakalı otomobil, Ardahan-Kars kara yolu Nebioğlu Kavşağı'nda, M.N'nin kullandığı 36 AAP 163 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki M.C.N. ve S.N. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        Fenerbahçe'nin 7 maçlık hasreti bitti!
        Fenerbahçe'nin 7 maçlık hasreti bitti!
        Gazze'de yaralılara ulaşılamıyor
        Gazze'de yaralılara ulaşılamıyor
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        O anlar gündem oldu: İki başbakan kapıda kaldı
        O anlar gündem oldu: İki başbakan kapıda kaldı
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
        Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakaland...
        Ardahan'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakaland...
        Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Ardahanlı öğretmenin çalışması "Maarifin Yüz Akı" dergisinde yer aldı
        Ardahanlı öğretmenin çalışması "Maarifin Yüz Akı" dergisinde yer aldı
        Ardahan'da öğrenci ve velilerden Filistin'e destek için kermes
        Ardahan'da öğrenci ve velilerden Filistin'e destek için kermes
        Gelin geldiği Ardahan'da köy muhtarı seçilmek istiyor
        Gelin geldiği Ardahan'da köy muhtarı seçilmek istiyor
        Türkgözü Gümrük Kapısı'nda 5 şüpheli yakalandı
        Türkgözü Gümrük Kapısı'nda 5 şüpheli yakalandı