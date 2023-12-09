Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

F.K. idaresindeki 34 CYJ 188 plakalı otomobil, Ardahan-Kars kara yolu Nebioğlu Kavşağı'nda, M.N'nin kullandığı 36 AAP 163 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki M.C.N. ve S.N. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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