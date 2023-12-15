Ardahan'da öğrenciler okullarında yerli ürünleri tanıttı

Ardahan'da "Yerli Malı Haftası" dolayısıyla öğrenciler, okullarında yöreye özgü ürünleri tanıttı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Cemal ve Zekiye İlk ve Ortaokulundaki etkinlikte yaptığı konuşmada, yerli ürün üretiminin artması ve yerli ürünlerin kullanılması amacıyla çocuklara erken yaşta bilinç kazandırmak istediklerini söyledi.

Yöresel ürünlerin önemini anlatan Acay, şöyle konuştu:

"Etkinlikteki amacımız, kendi mallarımızın kıymetini bilmek. Bunu çocuklarımıza da anlatmak istiyoruz. Tüketeceksek öncelikle kendi mallarımızı tüketmek istiyoruz. Çocuklarımıza, tutumun ne olduğunu öğretmeye çalışıyoruz. Yani sizin malınız, paranız, sağlığınız, zamanınız, sizin sermayenizdir, malınızdır. Sizin sahip çıkacağınız ürününüz odur. İhtiyaç olan mal ve parayı kullandıktan sonra geriye kalanı yatırıma dönüştürmeyi çocuklarımıza öğretiyoruz. Bunları yapılırken de Türk malı ürünlerini tüketirsek daha da zenginleşir, daha da gelişiriz. Bu haftada biz bunları anlatıyoruz."

Öğrencilerden Zeynep Uymaz da yerli mallarına dikkati çekmek için bugün yaptıkları etkinliğin öneminin farkında olduğunu belirtti.