AK Parti Ardahan İl Başkanı Yılmaz, basın mensuplarıyla buluştu

AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yılmaz, Karagöl Mahallesi'ndeki bir pastanede düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin ülkeye hizmeti, ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü söyledi.

Yerel seçimlerde başarı elde edip Ardahan'a hizmet etmek istediklerini ifade eden Yılmaz, "AK Parti'nin Ardahan'da yaptığı hizmetleri 5 yıl öncesine gittiğimizde açık bir şekilde görmüş oluruz. Ardahan'ı nerden nereye getirdiğimizi, dolayısıyla belediyecilik anlayışının ne olduğunu anlamak isteyenler, 5 yıl öncesine gitmeli. AK Parti'nin bu memlekete neler kazandırdığını görmüş oluruz. Ayrıca Mozeret, Ilgar ve Sahara tünellerindeki çalışmalarında sonuç almak için üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Sonuçta bizim için ulaşım sınır il olmamız dolayısıyla önem arz ediyor. Biz de bunun farkında olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak, Ardahan'ın AK Parti'ye ihtiyacı var, 31 Mart'ta bunu göstereceğiz İnşallah." diye konuştu.

Programa, Kadın Kolları Başkanı Selda Kılıç, Gençlik Kolları Başkanı Emre Karakoyun, Merkez İlçe Başkanı Aytaç Ulutaş ve partililer de katıldı.