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        Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda sigara ve alkol ele geçirildi

        Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 460 paket gümrük kaçağı sigara ile 16 şişe alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:01 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:01
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        Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda sigara ve alkol ele geçirildi
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        Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 460 paket gümrük kaçağı sigara ile 16 şişe alkol ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılığı önlemeye yönelik bazı adreslerde arama yaptı.

        Ekipler, kent merkezindeki bir adreste gümrük kaçağı 460 paket sigara ve 16 şişe alkol ele geçirdi.

        Şüpheli B.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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