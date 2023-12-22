Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda sigara ve alkol ele geçirildi Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 460 paket gümrük kaçağı sigara ile 16 şişe alkol ele geçirildi.

Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 460 paket gümrük kaçağı sigara ile 16 şişe alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılığı önlemeye yönelik bazı adreslerde arama yaptı.

Ekipler, kent merkezindeki bir adreste gümrük kaçağı 460 paket sigara ve 16 şişe alkol ele geçirdi.

Şüpheli B.K. gözaltına alındı.