Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da yoğun sis oluştu

        Ardahan'da bir süredir etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava, yerini sise bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 22:19 Güncelleme: 17.01.2024 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da yoğun sis oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da bir süredir etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava, yerini sise bıraktı.

        Hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye düştü, kent genelinde yoğun sis oluştu.

        Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler, sis ve buzlanmaya karşı uyarıldı.

        Sis, kent merkezinde Kura Nehri ile Ardahan Kalesi bölgesinde yoğunlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Adaylar netleşti
        Adaylar netleşti
        3. gol geldi!
        3. gol geldi!
        Uzay yolculuğu yarına ertelendi
        Uzay yolculuğu yarına ertelendi
        'Karım' yazılı mesaj geldi, araçtan atladı
        'Karım' yazılı mesaj geldi, araçtan atladı
        Tazminatlarla servet kazandı!
        Tazminatlarla servet kazandı!
        Bakan Kacır Gezeravcı ailesiyle görüştü
        Bakan Kacır Gezeravcı ailesiyle görüştü
        Hatay'da 10 bin dekar arazi sular altında!
        Hatay'da 10 bin dekar arazi sular altında!
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Hangi şirket ihracattan kazanacak?
        Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
        Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        Tedirgin eden asansör arızalarında 4 ihtimal
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Kullanılmayan bavulda şaşırtan manzara!
        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
        Telefonunuzda geçirdiğiniz süre günde kaç saat?
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çoban'ın Yüzüğü
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çoban'ın Yüzüğü
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        Çağlar Söyüncü geliyor mu? İsmail Yüksek gidiyor mu?
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        İstanbul'un yıllık konut ihtiyacı 123 bin
        İstanbul'un yıllık konut ihtiyacı 123 bin
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar

        Benzer Haberler

        Ardahan'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutukla...
        Ardahan'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutukla...
        Ardahan'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Ardahan'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Ardahan'da bir yılda haklarında arama kararı olan 780 kişi yakalandı
        Ardahan'da bir yılda haklarında arama kararı olan 780 kişi yakalandı
        Göle, eksi 28,4 ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu
        Göle, eksi 28,4 ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu
        Ardahan'da Kura Nehri'nde gün batımında buharlaşma görüntülendi
        Ardahan'da Kura Nehri'nde gün batımında buharlaşma görüntülendi
        Yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu
        Yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu