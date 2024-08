Tescilli kavılca buğdayının deneme ekiminden yüksek verim alındı

Yörede yüzyıllardır ekilen ancak unutulmaya yüz tutan kavılca buğdayı için Ardahan'da yapılan deneme ekiminden yüksek verim alındı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca (ATSO), korunup geleceğe aktarılması için başvuru yapılarak Türk Patent ve Marka Kurumundan "Ardahan Kavılca Buğdayı" adıyla alınan coğrafi işaret belgesi ile tescili alınan kavılca buğdayına başta kurumlar olmak üzere üreticilerin ilgisi arttı.

Ankara'da yaşayan Yüksek Kimya Mühendisi Nihal Ceren Alıcı, ata tohumlarına olan ilgisi dolayısıyla Hanak ilçesinde 200 metrekarelik alanda nisan ayında bilimsel kurallara uygun deneme ekimi yaptı.

"Geleneksel üretim yapanların elindeki imkanlarla bir şeyler yapmaya çalıştık. Serpme usulü ile yapılan çalışmada dekara 100 kilogram ekilirken, biz 20 kilograma düşürmüş durumdayız. Tarımsal mekanizasyonda biz mibzer kullandık. Ekim sırasında bunlara dikkat ettik. Şu an bizler geleneksel yöntemle yapılan tarımdan 5 kat daha öndeyiz."

Ardahan'daki toprakların kavılca buğdayı için son derece verimli ve uygun olduğunu dile getiren Alıcı, ayrı ürünü Ankara'da denediğini ancak çok daha düşük verim elde ettiğini söyledi.

Solucan gübresi sistemi üzerinde de çalıştıklarını ifade eden Alıcı, şunları kaydetti:

"Geri dönüştürmek adına böyle bir çalışma yaptık. Bir organik gübreleme metodunu uyguladık. Burada da bir beş kat daha öne çıktık. Artık olgunlaşma dönemine geldik. Her bir tohumda 10 ila 15 arasında bir başak verimi söz konusu. Her başağın içinde ise bizde 15, geleneksel tarımda 8 adet tane mevcut. Geleneksel tarımda her bir tohum için bir başak vermiş. Sadece verimlilik açısından bakmamak lazım. Uygulamalarımız, toprak yapısını iyileştiriyor, canlandırıyor hem de kaba yem için kullanılacak başağın sapının da iklim koşullarına dayanıklılığını gözlemledik."