Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezinde bal hasadı başladı

        Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 12:02 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezinde bal hasadı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

        İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerdeki yayla ve meralara bırakılan kovanlarda organik üretim yapılan Ardahan çiçek balı, kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

        Halil Efendi Mahallesi'nde bulunan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanların bal süzümüne Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek de katıldı.

        Ardahan-Artvin kara yolu üzerindeki merkezin bahçesinde görevliler ile bal süzümü yapan Vali Çiçek, balın Ardahan'ın önemli ekonomik girdisi olduğunu söyledi.

        Kafkas arısının ürettiği balın değerini anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

        "Ardahan'da arıcılar birliğine üye 620 arıcının yaklaşık 35 bin kovanında hasat dönemi başladı. Bir süredir devam eden hasat, birkaç gün içinde tamamlanır. Bugün de Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezine ait kovanlarda hasat vardı. Biz de buna eşlik ettik. Kovanda ortalama 14 kilogram bal gözlemledik, bereketli sezon diliyoruz."

        Vali Çiçek'e merkezin müdürü Sinan Aydın da eşlik ederek, arıcılıkla ilgili bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        Ünlü mankenin zor anları
        Ünlü mankenin zor anları
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox

        Benzer Haberler

        Ardahan'da depremden etkilenen vatandaşlar için konut yapımına başlandı
        Ardahan'da depremden etkilenen vatandaşlar için konut yapımına başlandı
        Tescilli "Ardahan çiçek balı"nda süzüm mesaisi başladı
        Tescilli "Ardahan çiçek balı"nda süzüm mesaisi başladı
        Ardahan'da arazide çalınan büyükbaş hayvanlar bulunarak sahibine teslim edi...
        Ardahan'da arazide çalınan büyükbaş hayvanlar bulunarak sahibine teslim edi...
        Ardahan'da "Siberağ-4" operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        Ardahan'da "Siberağ-4" operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        Hayvan otlatırken yıldırımın isabet ettiği Okan öldü
        Hayvan otlatırken yıldırımın isabet ettiği Okan öldü
        Tescilli kavılca buğdayının deneme ekiminden yüksek verim alındı
        Tescilli kavılca buğdayının deneme ekiminden yüksek verim alındı