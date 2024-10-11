Ardahan'da üniversite öğrencileri kadına şiddeti protesto etti

Ardahan'ın Posof ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi, kadına yönelik şiddet ve cinayetleri protesto etti.

Posof Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, ellerinde pankartlarla okul önünde toplandı.

Hükümet Konağına kadar yürüyen grup, burada sloganlar attı, kadına ve çocuğa yapılan şiddet ve cinayetlere tepki gösterdi.

Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci'nin de destek verdiği grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.