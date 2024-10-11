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        Ardahan'da üniversite öğrencileri kadına şiddeti protesto etti

        Ardahan'ın Posof ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi, kadına yönelik şiddet ve cinayetleri protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 13:22 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:22
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        Ardahan'da üniversite öğrencileri kadına şiddeti protesto etti
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        Ardahan'ın Posof ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi, kadına yönelik şiddet ve cinayetleri protesto etti.

        Posof Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, ellerinde pankartlarla okul önünde toplandı.

        Hükümet Konağına kadar yürüyen grup, burada sloganlar attı, kadına ve çocuğa yapılan şiddet ve cinayetlere tepki gösterdi.

        Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci'nin de destek verdiği grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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