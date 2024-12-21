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        Ardahan'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı

        Ardahan'ın Posof ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 14:19 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:31
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        Ardahan'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı
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        Ardahan'ın Posof ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        İlçeye bağlı Günbatan köyünde yüksek ateşi bulunan 15 yaşındaki Onur Taşçı'yı kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine ambulansla yola çıkan ve köyün girişine kadar gelen sağlık ekipleri, yolun kapalı olması nedeniyle yerleşim yerine ulaşamadı.

        Destek talebi üzerine bölgeye gelen AFAD'a ait paletli araca binen sağlık ekipleri, adrese ulaşıp hastaya ilk müdahaleyi yaptı.

        Taşçı, daha sonra köy girişinde bekletilen ambulansla nakledilerek Posof Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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