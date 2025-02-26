Ardahan'ın 3 ilçesinde eğitime yarın ara verildi

Çiçek, hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirdi.

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hanak, Damal ve Posof ilçelerinde yarın 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.