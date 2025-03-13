Ardahan'da elektrik tellerinde asılı kalan güvercin ekiplerce kurtarıldı
Ardahan'ın Hanak ilçesinde elektrik tellerinde asılı kalan güvercini, Aras EDAŞ ekipleri kurtardı.
Ardahan'ın Hanak ilçesinde elektrik tellerinde asılı kalan güvercini, Aras EDAŞ ekipleri kurtardı.
Selamverdi Mahallesi’nde ayağına dolanan iple elektrik hattına takılıp asılı kalan güvercini görenler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi.
Asılı kaldığı yerden kurtarılan güvercin, ayağındaki ip çözüldükten sonra doğaya bırakıldı.
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