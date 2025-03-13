Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da elektrik tellerinde asılı kalan güvercin ekiplerce kurtarıldı

        Ardahan'ın Hanak ilçesinde elektrik tellerinde asılı kalan güvercini, Aras EDAŞ ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 21:45 Güncelleme: 13.03.2025 - 21:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da elektrik tellerinde asılı kalan güvercin ekiplerce kurtarıldı
        ABONE OL

        Ardahan'ın Hanak ilçesinde elektrik tellerinde asılı kalan güvercini, Aras EDAŞ ekipleri kurtardı.

        Selamverdi Mahallesi’nde ayağına dolanan iple elektrik hattına takılıp asılı kalan güvercini görenler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi.

        Asılı kaldığı yerden kurtarılan güvercin, ayağındaki ip çözüldükten sonra doğaya bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Husileri vurdu
        ABD Husileri vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        Peskov: Zaman doluyor
        Peskov: Zaman doluyor
        İstanbul 110 yıllık sıcaklık rekorunu pazar günü kıracak!
        İstanbul 110 yıllık sıcaklık rekorunu pazar günü kıracak!
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı

        Benzer Haberler

        Ardahan Göle'de kar ve buz temizliği yapılıyor
        Ardahan Göle'de kar ve buz temizliği yapılıyor
        Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Ardahan'da iftar programı düzenlendi
        Ardahan'da iftar programı düzenlendi
        Ardahan'da dondurucu soğukların etkisi sürüyor
        Ardahan'da dondurucu soğukların etkisi sürüyor
        Baharın müjdecisi leylekler Ardahan'daki yuvalarına dönmeye başladı
        Baharın müjdecisi leylekler Ardahan'daki yuvalarına dönmeye başladı
        Ardahan'da karlı arazide kurtlar dronla görüntülendi
        Ardahan'da karlı arazide kurtlar dronla görüntülendi