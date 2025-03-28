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        Sıcaklığın artmasıyla buzla kaplı Kura Nehri çözüldü

        Yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri, hava sıcaklığının artmasıyla tamamen çözüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:59 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:59
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        Sıcaklığın artmasıyla buzla kaplı Kura Nehri çözüldü
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        Yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri, hava sıcaklığının artmasıyla tamamen çözüldü.

        Kura Nehri'nin büyük bölümü, kış mevsiminde buzla kaplanıyor.

        Son günlerde sıcaklığın artmasıyla çözülmelerin başladığı nehirde, bugün hava sıcaklığının 16 dereceye çıkmasıyla su yüzeyindeki buzlar tamamen eridi.

        Buzların erimesiyle debisi yükselen nehir, Ova bölgesinde göletler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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