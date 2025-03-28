Sıcaklığın artmasıyla buzla kaplı Kura Nehri çözüldü
Yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri, hava sıcaklığının artmasıyla tamamen çözüldü.
Yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri, hava sıcaklığının artmasıyla tamamen çözüldü.
Kura Nehri'nin büyük bölümü, kış mevsiminde buzla kaplanıyor.
Son günlerde sıcaklığın artmasıyla çözülmelerin başladığı nehirde, bugün hava sıcaklığının 16 dereceye çıkmasıyla su yüzeyindeki buzlar tamamen eridi.
Buzların erimesiyle debisi yükselen nehir, Ova bölgesinde göletler oluşturdu.
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