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        Ardahan'da kar, Erzurum'da sağanak etkili oldu

        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kar, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde ise sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 20:48 Güncelleme: 29.04.2025 - 21:01
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        Ardahan'da kar, Erzurum'da sağanak etkili oldu
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        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kar, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde ise sağanak etkili oldu.

        Çıldır ilçesinde havanın soğumasıyla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Yağışla beyaza bürünen Ardahan-Çıldır kara yolunda ekipler kar küreme çalışması gerçekleştirdi.

        Erzurum'un Şenkaya ilçesinin Akşar Mahallesi'nde de sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.

        Bazı vatandaşlar iş yerlerini su baskınından korumak için çalışma yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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