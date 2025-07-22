Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ardahan'ın Göle ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Ardahan'ın Göle ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Kent genelinde etkili olan sağanak, yer yer yerini doluya bıraktı.
Şiddetli yağış nedeniyle Göle ilçesinin Uğurtaşı köyünde baz yollarda hasar oluştu, evleri ve ahırları su bastı.
Olayın ardından bölgeye AFAD ve İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, su baskınların yaşandığı noktalarda su tahliye çalışması yaptı.
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