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        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Ardahan'ın Göle ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:10 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:10
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        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
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        Ardahan'ın Göle ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

        Kent genelinde etkili olan sağanak, yer yer yerini doluya bıraktı.

        Şiddetli yağış nedeniyle Göle ilçesinin Uğurtaşı köyünde baz yollarda hasar oluştu, evleri ve ahırları su bastı.

        Olayın ardından bölgeye AFAD ve İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, su baskınların yaşandığı noktalarda su tahliye çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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