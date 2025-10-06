Habertürk
        Ardahan Haberleri

        Ardahan'da kimlik yenileme işlemleri tamamlandı

        Ardahan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde kimlik kartı yenileme işlemleri tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 19:07 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:22
        Ardahan'da kimlik yenileme işlemleri tamamlandı
        Ardahan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde kimlik kartı yenileme işlemleri tamamlandı.

        Kentteki tüm vatandaşların kimlik yenileme işleminin tamamlanması üzerine Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Şengül Gök ile kurum personelini makamında kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Valimiz Hayrettin Çiçek, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yenileme Projesi kapsamında yürütülen örnek çalışmalar ve elde edilen Türkiye birinciliği başarısı dolayısıyla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Şengül Gök ile kurum personelini makamında kabul etti. Gösterdikleri üstün gayret ve örnek çalışmalar nedeniyle Şengül Gök ve kurum personelini başarı belgesi ile ödüllendiren valimiz, başarılarının devamını diledi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

