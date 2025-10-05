Ardahan'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Ardahan'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Reşat Y'nin kullandığı 08 AAN 876 plakalı otomobil, Ardahan-Artvin kara yolunun Yukuşdiki köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki M.Y, B.H.A. ve H.A. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
