        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Ardahan'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 10:42 Güncelleme: 05.10.2025 - 10:43
        Ardahan'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Ardahan'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Reşat Y'nin kullandığı 08 AAN 876 plakalı otomobil, Ardahan-Artvin kara yolunun Yukuşdiki köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki M.Y, B.H.A. ve H.A. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

