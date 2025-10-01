Habertürk
        Ardahan Haberleri

        Ardahan'da şap karantinasının sona ermesiyle hayvan sevkiyatları hız kazandı

        Ardahan'da şap karantinasının kaldırılmasıyla başlayan hayvan sevkiyatları artarak sürüyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 13:04
        Ardahan'da şap karantinasının sona ermesiyle hayvan sevkiyatları hız kazandı
        Ardahan'da şap karantinasının kaldırılmasıyla başlayan hayvan sevkiyatları artarak sürüyor.

        Türkiye'de özellikle büyükbaş hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan kentte, 10 Eylül'de karantinanın sona ermesiyle yeniden hareketlilik başladı.

        Besicilerin özenle yetiştirdiği hayvanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince yapılan kontrollerin ardından kamyon ve tırlara yüklenerek başka illere sevk ediliyor.

        Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ceyda Sönmezoğlu, AA muhabirine, sevkiyatların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

        Son 20 günde yaklaşık 35 bin hayvanın sevk edildiğini belirten Sönmezoğlu, "Bugüne kadar büyükbaş hayvanda yaklaşık 530 sevkimiz var. Hayvan sayısı olarak da yaklaşık 20 bine tekabül ediyor. Daha çok sevklerimiz batı illerine Bursa, Kocaeli, o tarafa oluyor. Küçükbaşta da yaklaşık 70 sevkimiz de 14-15 bin hayvandan oluşuyor. Bunlar da genel olarak Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu Bölgesi'ne gidiyor. Halihazırda hala tırlar kapıda bekliyor. Sevklerimizi yapıyoruz. Ekip arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışmalara devam ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

