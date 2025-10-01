Ardahan'da şap karantinasının sona ermesiyle hayvan sevkiyatları hız kazandı

Ardahan'da şap karantinasının kaldırılmasıyla başlayan hayvan sevkiyatları artarak sürüyor.

Türkiye'de özellikle büyükbaş hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan kentte, 10 Eylül'de karantinanın sona ermesiyle yeniden hareketlilik başladı.

Besicilerin özenle yetiştirdiği hayvanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince yapılan kontrollerin ardından kamyon ve tırlara yüklenerek başka illere sevk ediliyor.

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ceyda Sönmezoğlu, AA muhabirine, sevkiyatların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Son 20 günde yaklaşık 35 bin hayvanın sevk edildiğini belirten Sönmezoğlu, "Bugüne kadar büyükbaş hayvanda yaklaşık 530 sevkimiz var. Hayvan sayısı olarak da yaklaşık 20 bine tekabül ediyor. Daha çok sevklerimiz batı illerine Bursa, Kocaeli, o tarafa oluyor. Küçükbaşta da yaklaşık 70 sevkimiz de 14-15 bin hayvandan oluşuyor. Bunlar da genel olarak Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu Bölgesi'ne gidiyor. Halihazırda hala tırlar kapıda bekliyor. Sevklerimizi yapıyoruz. Ekip arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışmalara devam ediyor." dedi.