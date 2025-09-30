Arkeologlar Ardahan'daki kale kalıntısında 3 bin 500 yıllık tarihi araştırıyor

CÜNEYT ÇELİK - GÜNAY NUH - Ardahan'ın Göle ilçesindeki kale kalıntısında kazı çalışması başlatan arkeologlar, 3 bin 500 yıllık tarihi araştırıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Kars Müze Müdürü Hakim Aslan başkanlığında, Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Akın Aras'ın bilimsel sorumluluğunda yürütülen kazılara, Valilik, Üniversite, Göle Kaymakamlığı ve Göle Belediyesi destek sağlıyor.

Kalenin mimari yapısının, tarihsel katmanlarının ve bölgedeki yerleşim düzeninin daha net ortaya konulması amaçlanan kazılarda, seramik parçaları gibi bazı buluntulara rastlandı.

- "Kazılarda bölgeyle Urartu ilişkisi de araştırılacak"

Kars Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Hakim Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi kalede kurtarma kazılarına başladıklarını söyledi.

Kalenin bölge için önemli olduğunu, hakim bir noktada kurulduğunu anlatan Aslan, şöyle konuştu: "Ardahan'da daha önce yüzey araştırmaları yapılmıştı ancak ilk kez bir arkeolojik kazı gerçekleştiriliyor. Bu yönüyle çalışmalarımız önemli ayrıca diğer bir önemli husus ise Geç Tunç-Erken Demir Çağı'na tarihlendirilebilecek bir alanda kazı çalışması yapmaktayız. Tabii çalışma devam ettikçe de tarihlendirilmesi konusunda daha önemli sonuçlar elde edeceğiz. Bununla birlikte bu bölgede Urartu dönemine ait yazıtlarımız mevcut. Urartu kaynakları da bu bölgeden bahsediyor. Çalışmalarımız bu bölgeyle Urartu'nun ilişkisini anlamak adına önemli ipuçları verecek." - "Buluntular, Geç Tunç-Erken Demir Çağı'na ait olduğunu gösteriyor" Çalışmalarda görevli Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Akın Aras ise Tigem Kalesi'ndeki arkeolojik kazı çalışmalarının Ardahan için bir ilk olduğunu belirterek, "Bölgede Geç Tunç-Erken Demir Çağı'na ait kazısı yapılmış bir kale bulunmadığından, bu dönem net olarak ortaya konulamamıştı. Yerleşimin konumu, sur mimarisi ve yüzey araştırmalarında elde edilen buluntular, kalenin bu döneme ait olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.