Ardahan'da sis etkili oldu
Ardahan'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Kent merkezinde gece etkili olan soğuk hava, sabaha doğru yerini sise bıraktı.
Sis, Kura Nehri ve Ardahan Kalesi bölgesi başta olmak üzere kent genelinde etkisini arttırdı.
Sisin yoğunlaştığı Ardahan-Artvin ve Göle bağlantılı yollarda görüş mesafesi düştü.
