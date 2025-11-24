Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        GÜNCELLEME - Ardahan'da Putka Gölü sazlığında çıkan yangın söndürüldü

        Ardahan'da Putka Gölü sazlığında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 18:13 Güncelleme: 24.11.2025 - 18:13
        GÜNCELLEME - Ardahan'da Putka Gölü sazlığında çıkan yangın söndürüldü
        Ardahan'da Putka Gölü sazlığında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ardahan Üniversitesi kampüsü yakınında bulunan Putka Gölü alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ardahan-Kars kara yolu ile Çamlıçatak ormanlığına yakın alanda çıkan yangının dumanı etrafı kapladı.

        Alanın bataklık olması dolayısıyla ekipler müdahalede zorlandı.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

