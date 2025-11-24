GÜNCELLEME - Ardahan'da Putka Gölü sazlığında çıkan yangın söndürüldü
Ardahan'da Putka Gölü sazlığında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ardahan Üniversitesi kampüsü yakınında bulunan Putka Gölü alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ardahan-Kars kara yolu ile Çamlıçatak ormanlığına yakın alanda çıkan yangının dumanı etrafı kapladı.
Alanın bataklık olması dolayısıyla ekipler müdahalede zorlandı.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
