Ardahan-Şavşat kara yolu kar nedeniyle tır trafiğine kapatıldı

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunda tır geçişlerine izin verilmiyor. Kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar ve tipi nedeniyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tedbir amacıyla tır trafiğine izin verilmiyor. Öte yandan, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde ise tırların geçişine kontrollü olarak izin veriliyor. Yetkililer, sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

