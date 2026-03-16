Ardahan ve Kars'ta yoğun kar ulaşımı aksattı
Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar, bazı yollarda ulaşımı aksattı.
Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar, bazı yollarda ulaşımı aksattı.
Ardahan genelinde etkisini sürdüren kar, özellikle yüksek kesimlerde sürücülere zor anlar yaşattı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle başta kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu olmak üzere, birçok noktada ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde kar yağışının yanı sıra yer yer etkisini gösteren sis görüş mesafesini düşürdü.
Kar, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda da etkili oluyor.
Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve düşük görüş mesafesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
- Kars
Kars'ta ise Kağızman-Ağrı kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Kar ve tipi, kentte de bazı noktalarda ulaşımı aksatıyor.
