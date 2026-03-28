Ardahan Yalnızçam Alp Disiplini Valilik Kupası Kayak Yarışması iptal edildi

Ardahan Valiliği, 29 Mart'ta planlanan "Ardahan Yalnızçam Alp Disiplini Valilik Kupası Kayak Yarışması"nın pistlerin mevcut durumunun kayak yapılmasına elverişli olmaması nedeniyle iptal edildiğini bildirdi. Valiliğin açıklamasında, "Valiliğimiz himayesinde, 29 Mart 2026 tarihinde Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan 'Ardahan Yalnızçam Alp Disiplini Valilik Kupası Kayak Yarışması' sahada yapılan teknik incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda pistlerin mevcut durumunun kayak yapılmasına elverişli olmaması nedeniyle yapılamayacaktır." denildi. Açıklamada ayrıca, "İlimizde spor faaliyetlerini desteklemeye ve gençlerimizi sporla buluşturmaya yönelik organizasyonlarımız, ilerleyen dönemlerde uygun şartlar oluştuğunda yeniden planlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

