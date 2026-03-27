        Ardahan Haberleri

        Ardahan'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

        Ardahan'ın Göle ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Çakıldere köyünde gece saatlerinde F.K, E.H. ve Y.H. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine F.K'nin silahla ateş açtığı iddia edildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde E.H. ile Y.H'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaçan şüpheli F.K'nin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        WSJ: ABD Orta Doğu'ya 10 bin ek asker gönderebilir
        WSJ: ABD Orta Doğu'ya 10 bin ek asker gönderebilir
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Aşıklar ortaya çıktı
        Aşıklar ortaya çıktı
        İki kardeş silahlı kavgada can verdi!
        İki kardeş silahlı kavgada can verdi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?

        Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu tamamlandı
        Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu tamamlandı
        Ardahan'da 2 kardeş silahlı kavgada öldü
        Ardahan'da 2 kardeş silahlı kavgada öldü
        Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu sona eriyor
        Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu sona eriyor
        Sahara geçidinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
        Sahara geçidinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis ulaşımı aksatıyor
        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis ulaşımı aksatıyor
        Ardahan'da kar yağışı etkili oldu
        Ardahan'da kar yağışı etkili oldu