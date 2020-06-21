Ardahan’ı dolu vurdu

Ardahan’da etkili olan sağanak yağmur yerini doluya bıraktı. 10 dakika yağan dolu etrafı bir anda beyaza bürüdü. Bir lira büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları şaşırttı.
Ardahan’da sağanak yağmurun ardından dolu etkili oldu. Dolu yağışı sonrası Göle ilçe merkezi beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarının üzerini doludan zarar görmesin diye kartonla örtü.
Dolu yağışının etkili olduğu Göle’de ekili araziler zarar gördü.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.