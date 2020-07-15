Çıldır Gölün'de tekne turları başladı

Ardahan Çıldır İlçesinde Doğu Anadolu bölgesinin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü Kış turizmi açısından önemli etkinlikleri merkezi olmasının ardından yaz turizmi için çeşitli etkinliklerle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olmaya başladı.

Uzun yıllardır Çıldır Gölü kıyısında yaz ve kış turizmini açısından yeni etkinlikler ve heyecanlar oluşması açısından çeşitlik etkinlikler aktiviteler imza atan Atalay'ın yeri İşletme bu kez Çıldır gölünde tekne ile gezinti düzenlemeye başladı.

Yerli ve yabancı turistler aktivite den memnuniyetini dile getirirken işletme sahibi Atalay Uzunkaya "Gölümüz bir doğa harikası, el değmemiş bakir bir alan, doğaya zarar vermeden bu bakirliği koruyarak yerli ve yabancı turistlerimizin uğrak bir noktası olması konusunda çeşitli etkinlikler ve çalışmalar yürütüyoruz. Çıldır kaymakamımız sayın Alper Taş'ın da desteği ile yaz ve kış turizmi açısında ilçemizden turizm rehberlerinde ön sıralarda olması için çaba ve gayret içerisindeyiz. Kış'ın donmuş göl üzerinde kar motoru, kar bisikleti, eskimo usulu balık avı ve evler gibi bir çok etkinlik düzenledik. Yaz turizmi içinde tekne ile Çıldır gölü üzerinde gezinti turlarımız başladı, önümüzdeki süreçte, tekne ile sörf ve yelkenli gibi bir çok aktivite için çalışmalara başlayacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.