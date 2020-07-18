Kura Nehri’nin oluşturduğu menderesler mest ediyor Yeşilin sardığı Kura Nehri'nden kartpostallık görüntüler

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’dan geçerek Hazar Gölü’ne dökülen Kura Nehri’nin oluşturduğu menderesler güzelliğiyle görenleri mest ediyor. Yeşilin çevreleyerek kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı nehir havadan görüntülendi.

Ardahan ile Kars sınırlarında bulunan Allahuekber ve Kızılgedik dağlarından kaynağını alarak Gürcistan ve Azerbaycan’dan geçerek Hazar Gölü’ne dökülen yeşilin içindeki Kura Nehri kartpostallık görüntüler oluşturdu. 10 binlerce kilometre uzunluğunda olan ve 3 ülkeden geçmesi özelliği ile Türkiye’deki en uzun nehirlerden birisi olan Kura Nehri’nin, Ardahan’ın Göle ilçesi platosunda oluşturduğu menderesler görenleri hayran bırakıyor. Çiçekler ve yeşil örtünün çevresini sardığı nehir kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Tatil için kente gelen vatandaşlar ise nehrin kıyısına gelerek fotoğraf çekiliyor. Güzelliği ile hayran bırakan nehir havadan görüntülendi.

İstanbul’da yaşayan ve Kura Nehri’nin kıyısına gelerek fotoğraf çektiren iş adamı Enver Koçak, nehrin önemine vurgu yaparak, “Kura Nehrimiz Kızılgedik Dağlarından gelmekte. Göle ilçesine bağlı Sürügüden köyümüzden geçip Ardahan’da birleşerek daha sonra Azerbaycan’dan geçiyor. Biz fırsat buldukça kendi köyümüzü ziyaret etmekteyiz. İlçemiz, kaşarıyla, balıyla, kavurması ile meşhurdur.Bu ziyaret sırasında insanların istediği o mamullerimizi üretmekteyiz. İnsanlar Kura Nehrinde de balık tutup, yüzüyorlar. Burayı ziyaret etmeliler. Nice güzel yerler var burada. İnsanlar gelip buranın havasını, suyunu, tatlarını tatmalarını istiyoruz” dedi.

“Bu nehir görülmeye değer bir yer”

Kura Nehri’nin yöreye önemli bir güzellik kattığını belirten Yaşar Özbay isimli vatandaş ise, “Burada olan doğayı başka hiçbir yerde göremezsiniz. Şu anda havası en temiz ilimiz Ardahan’dır. Biz sürekli geliyoruz. Bütün vatandaşlarımızın gelip yaz aylarında burayı ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Görmeye değer bir yer. Şu anda bulunduğumuz yer Kura Nehri. Nehrimiz, Kızılgedik Dağlarından çıkarak Bakü’den Hazar Gölü’ne bağlanır. Suyu çok temizdir. Burada amatör balıkçılık yapılmaktadır. Burayı görmeyen insanlara tavsiye ederim” diye konuştu.

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