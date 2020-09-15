Çıldır'da 'En Güzel Köy Bizim Köy' projesi

Çıldır Özel İdare Müdürlüğü "En Güzel Köy Bizim Köy" projesi kapsamında oluşturduğu ekiple ilçedeki köylerin yaşanabilir hale gelmesi için mezarlık ve meydanların temizliklerini yapıyor.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan köylerde, Proje kapsamında çevre düzenlemesi, köy meydanlarında peyzaj alanları oluşturulması ve oturma alanlarının yapılması ve hasarlı, risk oluşturan yapıların kaldırılması hedefleniyor.

Çıldır Kaymakamı Alper Taş, bu proje ile köylerin güzelleştirilmesi ve yaşanılır bir hale gelmesini amaçladıklarını söyledi. Taş, "En Güzel Köy Bizim Köy" projesinin startını verdik. Köylerimizin en güzel köy olma yolunda yarış içerisinde olmasını istiyoruz. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum ki bu proje esas olarak muhtarlıklarımızın, köylerimizin projesidir. Biz Kaymakamlık olarak destek, yönlendirme ve koordinasyonu sağlıyoruz.”dedi.

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