Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buzlar, rüzgarla parçalanıp sahile vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buzlar, rüzgarla parçalanıp sahile vurdu

DHA

Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buzlar, rüzgarla parçalanıp sahile vurdu


Deniz BAŞLISuat İNCEDERE/ARDAHAN-ARPAÇAY(Kars), (DHA)ARDAHAN´ın Çıldır ilçesi ile Kars´ın Arpaçay ilçesi arasında yer alan ve yaklaşık 124 kilometrekarelik alanı kaplayan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, gece yarısı etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Gölün yüzeyini kaplayan buz tabakası, gündüz esen rüzgarla parçalanıp, savrularak sahile vurdu.
Ardahan´da hava sıcaklığının sıfırın altında 12´ye düşmesi Çıldır Gölü'nün yüzeyinin buz tutmasına neden oldu. Gölün üzerini kaplayan buz tabakası, sabah başlayıp öğle saatlerine kadar etkili olan şiddetli rüzgarda parçalandı. Rüzgar gölün yüzeyindeki buz parçalarını sahile taşıdı.
Sahil kenarındaki buz parçaları üzerinde gezen Canılgın Uzunkaya, gece gölün yüzeyini kaplayan buzların rüzgarın etkisiyle parçalandığını söyledi.
Çıldır Gölü'nün Kars´ın Arpaçay ilçesinde kalan bölümünde de aynı görüntüler yaşandı. Sahil buz parçalarıyla kaplanırken, göldeki su ortaya çıktı. Kurtuluş Sural, 11´inci ayda buz tutması gereken göl yüzeyinin ancak aralık ayında buzla kaplandığını ancak sıcak hava ve rüzgar sebebiyle çözüldüğünü söyledi. Sural, yaşananların küresel ısınmanın sonucu olduğunu belirtti.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Çıldır Deniz BAŞLI
2020-12-19 17:50:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karla birlikte karla mücadele ekiplerine ikramiye yağdı
YEREL HABERLER Karla birlikte karla mücadele ekiplerine ikramiye ...
Başarılı kursiyerlere sertifika
YEREL HABERLER Başarılı kursiyerlere sertifika
Ardahan'da sevindiren kar yağışı
YEREL HABERLER Ardahan'da sevindiren kar yağışı
Ardahan´da lapa lapa yağan kar nedeniyle kent beyaza büründü
YEREL HABERLER Ardahan´da lapa lapa yağan kar nedeniyle kent beyaza ...
Ardahan beyaza büründü
YEREL HABERLER Ardahan beyaza büründü
Aç kalan tilkiyi eliyle besledi
YEREL HABERLER Aç kalan tilkiyi eliyle besledi
Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras 
YEREL HABERLER Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne ...
Dışarıya çıkamayan kızı için pamuktan kardan adam yaptı
YEREL HABERLER Dışarıya çıkamayan kızı için pamuktan kardan adam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X