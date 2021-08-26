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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cam Seyir Terası Projesi hazırlandı

İHA

Cam Seyir Terası Projesi hazırlandı

’Kış Harikalar Diyarı Çıldır Turizm Planı" çerçevesinde, ilçede bulunan Mozeret Tepesine yapılması planlanan cam seyir terası mimari projesi Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Fizibilite projesi kapsamında hazırlandı.
Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in destekleri ile hazırlanan ve SERKA tarafından kabul edilen 'Mozeret Tepesi Cam Seyir Terası Tesisi Projesi' Ardahan Valiliği himayelerinde, İl Özel İdaresi ve İlçe Kaymakamlığı ile İlçe Belediye Başkanlığının ortaklığı ile gerçekleştirilecek.
Mozeret Tepesi Cam Seyir Terası Projesi hakkında açıklama yapan Çıldır Kaymakamı Alper Taş şunları ifade etti; "Cam Seyir Terası için gerçekleştirilen mimari proje hazırlık sürecinde ülkemizdeki ve dünyadaki örnekleri inceledik. Yaptığımız çalışmada cam teras tesislerinin genel olarak; en yüksek, en uzun ya da en geniş teras olması gibi hedeflerle inşa edildiğini gördük. Buna karşılık 'Mozeret Tepesi Cam Seyir Terası' projesinde 'En Güzel Cam Terası Tesisini' hazırlamayı hedefledik. Mozeret tepesinin tarihi ve doğayı bir araya getiren eşsiz manzarasıyla, yaz kış kullanıma uygun olarak planlanan cam terasıyla, estetik olarak hazırlanan restoran ve konaklama binasıyla, çevre düzeniyle inşallah 'En Güzel' hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. İlimiz ve ilçemiz turizminin geliştirilmesi için çok önemli bir aşama olan Cam Seyir Terası Projesini destekleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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