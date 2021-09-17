Terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı

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Ardahan'da DHKP/C terör örgütü propagandasına yönelik sosyal medya hesabından birçok paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan il Jandarma Komutanlığı ekipleri, Damal ilçesinde kişisel sosyal medya hesabından terör örgütü DHKP/C propagandası yapan bir kişiyi tespit etti. İlçeye bağlı Seyitören köyünde ikamet eden şahsın evine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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