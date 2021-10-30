Bu okulda hayaller gerçek oluyor Türkiye'nin en soğuk yerinde en sıcak köy okulu

Ardahan'ın Göle ilçesi Çayırbaşı köyünde Şehit Er Kemal İzci ilkokulu öğretmenler, veliler ve öğrencilerinin el birliği ile bir koleji aratmıyor.

Son derece keyifli etkinlikleri, eğitim alanındaki gelişmeleri ve daha fazlasıyla Çayırbaşı Şehit Er Kemal İzci Okulu modern kolejleri adeta geride bıraktı.

Okul, öğretmen Tamer Yıldırım ile ekibi, veliler ve öğrencilerin el birliği ile adeta yeniden inşa edildi. Her şeyi üstlenen öğretmenler yaptıkları çalışma ile takdir topladı.

Öğretmenler okuldaki çalışmaların öğrencilerin başarısını ve motivesini artırdığını belirterek, okula yeni gelen her öğretmenin, öğrencinin ve velinin bu çalışmaya ortak olduğunu belirttiler.

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