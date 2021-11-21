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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Posof Kaymakamı Çelik, elektriği olmayan ailenin sorununu çözdü

İHA

Posof Kaymakamı Çelik, elektriği olmayan ailenin sorununu çözdü

Ardahan’ın Posof ilçesinde yıllardır göç edenler artık köylerine geri dönmeye başladı. Köyünü iş nedeniyle terk edenler emekli olunca köylerine dönmeye başlarken köydekiler de geri dönenleri kabul etmekte zorlanıyor.
1991 yılında Posof’un Yurtbaşı köyünden iş için ayrılan Şemistan Subaşı emekli olduktan sonra yine Bursa da yaşamasına devam ederken eşi Gülten Subaşı hastalandı. Yapılan kontrol ve tedavilerle hastanın temiz ve bol oksijenli bir yerde yaşaması gerektiği belirtilince Şemistan Subaşı hasta eşini ve iki torununu da alarak köyü Yurtbaşı’na dönmek istedi ancak köyde evi olmadığından kalabilecek yer aradı. Göç nedeniyle 37 hanelik köyünde sadece 4 ev kalmış olduğu için okul da kapatılmıştı. Okulun lojmanı da kullanılmadığı için adeta harabeye dönmüş olmasına rağmen Şemistan Subaşı muhtarla görüşerek okulun lojmanını istedi. Muhtar Mustafa Doğru lojmanın harabe olduğu için kalınamaz ancak onarırsan kalabilirsin deyince anlaşma yapılarak lojmanın tamiri Şemistan Subaşı tarafından yapıldı. Lojmanın elektrik saati çalınmış olduğu için elektrik bağlantısı yapılamadı.
Kural gereği köy muhtarı dilekçe vererek yeni bir saat alınarak elektriğinde bağlanılabileceği belirtilmesine rağmen Muhtar Mustafa Doğru, köyüne dönerek köyünde aile sayısının 5'e çıkarılmasına vesile olan Şemistan ailesinin geri dönmeleri için her türlü sıkıntı vererek 4 aydır ne elektrik ve nede su bağlatmadı. Hastalığından dolayı elektrikli oksijen cihazı kullanması gereken eşinin durumu elektrik olmadığı için cihaz kullanılamadığı için daha da fenalaştığı için durum Posof kaymakamı Ahmed Çelik’e bildirdi. Kaymakam Ahmed Çelik konuyu dinledikten sonra muhtar Mustafa Doğru’yu makamına çağırarak meselenin çözülmesinin ve bu sıkıntılı ailenin sıkıntılarının giderilmesi için yapılması talimat verdi.
Aylardır karanlıkta sadece gaz lambasıyla kalan aile elektrik bağlantısı yapılarak aydınlığa kavuşturuldu. Aile Kaymakam’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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