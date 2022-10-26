"ÇOK İYİ BİR KOLEKSİYON OLDU"

Aktürk, farklı ülkelere ait paraları da koleksiyonunda sergilediğini belirterek, "Masamın üstünde ise Türkiye'ye ve 40'ı aşkın ülkeye ait yüzlerce para mevcut. Gelenlerin bunları sorması benim için güzel bir duygu oluyor. Ben de herkesin gelip görmesini istiyorum çünkü her gün buna karşı ilgim daha da artıyor. Bunu severek yapıyorum. Benim için çok iyi bir koleksiyon oldu" diye konuştu.