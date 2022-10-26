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Ardahanlı esnafın iş yeri 'darphane müzesi'ni andırıyor

Ardahanlı esnaf Nezih Aktürk'ün eski madeni ve özel basım paraları sergilediği iş yeri, darphane müzesine benziyor

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  • Ardahanlı esnafın iş yeri 'darphane müzesi'ni andırıyor

    Ardahan'da akaryakıt istasyonu işleten 65 yaşındaki Aktürk, çocukluğundan beri 40 ülkeye ait birçok eski madeni parayı biriktirdi.

     
  • Ardahanlı esnafın iş yeri 'darphane müzesi'ni andırıyor

    Bu merakıyla 20 yıl önce Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne burada basılan hatıra paraları almak için üye olan Aktürk, bu şekilde masrafa girerek özel basım altın, bronz ve gümüş 500'ün üzerinde para topladı.
  • Ardahanlı esnafın iş yeri 'darphane müzesi'ni andırıyor

    Darphane'nin çıkarttığı Fatih Sultan Mehmet'in kendi adına bastırdığı ilk altın sikkenin görseli kullanılarak hazırlanan hatıra para ile eski ABD Başkanı Barack Obama'nın başkanlığı döneminde Türkiye'yi ziyareti anısına çıkartılan hatıra paranın da aralarında bulunduğu paraları iş yerinde sergileyen Aktürk, meraklı müşterilerine koleksiyonu hakkında bilgi de veriyor.
  • Ardahanlı esnafın iş yeri 'darphane müzesi'ni andırıyor

    Aktürk, para koleksiyonu için binlerce lira harcadığını söyledi. Elinde bini aşkın para çeşidinin bulunduğunu ifade eden Aktürk, şöyle konuştu:
  • Ardahanlı esnafın iş yeri 'darphane müzesi'ni andırıyor

    "Bu merek bende çocuklukta başladı. Bize müşteriler tarafından verilen paralar ilgimi çekerdi. Daha sonra biriktirmeye başladım çünkü ilgim arttı. Bunu yaygınlaştırmak için 20 yıl öne Darphane'ye üye oldum. Orada basılan ilk paraları aldım. Bunlar altın, bronz ve gümüşten oluşuyor. Hesaplayamadım ama çok para harcadım. Şu an burada sadece Darphane'den aldığım para çeşidi 500'ü geçti."
  • Ardahanlı esnafın iş yeri 'darphane müzesi'ni andırıyor

    "ÇOK İYİ BİR KOLEKSİYON OLDU"

    Aktürk, farklı ülkelere ait paraları da koleksiyonunda sergilediğini belirterek, "Masamın üstünde ise Türkiye'ye ve 40'ı aşkın ülkeye ait yüzlerce para mevcut. Gelenlerin bunları sorması benim için güzel bir duygu oluyor. Ben de herkesin gelip görmesini istiyorum çünkü her gün buna karşı ilgim daha da artıyor. Bunu severek yapıyorum. Benim için çok iyi bir koleksiyon oldu" diye konuştu.

     
  • Ardahanlı esnafın iş yeri 'darphane müzesi'ni andırıyor

    Müşterilerden Cemalettin Usta ise koleksiyona ilgiyle baktığını belirterek, "Çok ilginç. Özellikle ilk gördüğümde altın paralar çok dikkatimi çekmişti. Burada hem maddi hem manevi bir değer var. Her geldiğimde görmek istiyorum" dedi.
  • Ardahanlı esnafın iş yeri 'darphane müzesi'ni andırıyor
  • Ardahanlı esnafın iş yeri 'darphane müzesi'ni andırıyor
  • Ardahanlı esnafın iş yeri 'darphane müzesi'ni andırıyor
  • Ardahanlı esnafın iş yeri 'darphane müzesi'ni andırıyor
  • Ardahanlı esnafın iş yeri 'darphane müzesi'ni andırıyor
  • Ardahanlı esnafın iş yeri 'darphane müzesi'ni andırıyor
  • Ardahanlı esnafın iş yeri 'darphane müzesi'ni andırıyor

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