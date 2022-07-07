AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ VE ÖNEMİ

Arefe günü ihlas okumanın faziletlerine değinilen ahdisler şu şekilde;

"İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

"Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur."

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.