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Arefe günü duası nedir? Arefe günü hangi dualar okunmalı? Peygamber Efendimizin Arefe günü duası

Ramazan Bayramı'nın habercisi Arefe günü geldi çattı. Milyonlarca Müslümab vatandaş bugün son oruçlarına niyet ediyor. Peki, arefe gününde hangi dualar okunmalı? İşte Arefe günü duası...

Arefe günü duası nedir? Arefe günü hangi dualar okunmalı? Peygamber Efendimizin Arefe günü duası

Arefe günü duası nedir? Arefe günü hangi dualar okunmalı? Sorusu Ramazan ayının son gününü ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Arefe günü hangi duaları okurdu? İşte ayrıntılar...

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ‘ Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.’Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere‘Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh’ İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:‘Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran’ Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.

Arefe günü İhlas Suresi'nin okunması gerektiği belirtiliyor.

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O 'na bir denk de olmadı.

PEYGAMBER EFENDİMİZ AREFE GÜNÜ HANGİ DUAYI OKURDU?


Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.

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