Arefe günü ve Ramazan Bayramı’nda marketlerin çalışma durumu merak uyandırdı. Bu yıl 29 Mart Arefe günü olurken, Ramazan Bayramı 30-31 Mart-1 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bayram alışverişi için markete gidecek olan kişiler ise bu noktada "Arefe Günü ve bayramda marketler açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Daha önceki yıllarda bayramın ilk günü BİM, A101, ŞOK marketler kapalıydı. Peki, 29-30-31 Mart-1 Nisan 2025 Arefe günü ve bayramda BİM, A101, ŞOK, Migros marketler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? İşte, Arefe günü ve bayramda BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgiler…