Arefe günü ve bayramda hastaneler, sağlık ocakları ve polikliniklerin açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Arefe günü 20 Nisan Perşembe, Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 21 Nisan Cuma gününden itibaren başlıyor. Resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında faaliyelere ara verilirken gözler arefe günü ve bayramda hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler ve aile hekimlerinin çalışma durumuna çevrildi. İşte 2023 Arefe günü ve bayramda hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler ve aile hekimleri çalışma saatleri ve çalışma durumu...