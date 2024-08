Arınç'tan Can Atalay çağrısı - Güncel haberler

Arınç'tan Can Atalay çağrısı - Güncel haberler

Arınç'tan Can Atalay çağrısı Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili kararının uygulanması gerektiğini belirterek Meclis Başkanı Kurtulmuş'a X hesabından yaptığı paylaşımla seslendi: "Bugün önemli bir kararla karşı karşıyasınız. Bana düşen sizi dostça ikaz ederek Sayın Can Atalay'ı meclise davet edip ant içmesini temin etmenizdir"

Habertürk Giriş: 09.08.2024 - 20:01 Güncelleme: 09.08.2024 - 20:01 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL