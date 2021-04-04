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HaberlerTelevizyonArıza 29. bölüm tanıtımları! Ali Rıza ile Haşmet, Burak'a karşı harekete geçiyor!
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Ali Rıza ile Haşmet, Burak'a karşı harekete geçiyor!

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Arıza', bu akşam 29. bölümüyle ekrana gelecek. İşte 'Arıza'nın 29. bölüm tanıtımı...

Arıza 29. bölüm tanıtımları! Ali Rıza ile Haşmet, Burak'a karşı harekete geçiyor!
Ali Rıza ile Haşmet, Burak'a karşı harekete geçiyor!
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HABERTURK.COM

Arıza bu akşam 29. bölümüyle ekrana gelecek. Ali Rıza, Balaban'dan intikamını almış, sıra Burak'a gelmiştir. Burak ise bir yandan sayılı günleri kalan İhtiyar'dan kendisine kalacak güce kavuşmak için yanıp tutuşmakta, bir yandan da Ali Rıza ve Haşmet'in işini bitirme planları yapmaktadır.

Halide'yi babası ve Ali Rıza arasında bir seçim yapmasını gerektirecek bir ikilemde bırakır. Ali Rıza ve Haşmet ise Burak'ın elde edeceği gücün önüne geçmenin yolunun; sokaktakileri yanlarına çekmek olduğuna karar verir ve aksiyon alırlar. Ali Rıza, babasından kalan defterde bahsi geçen ve gölgelerden biri olan 7 numaranın peşine düşer ancak çok uzaklarda aramasına gerek yoktur çünkü 7 numara Ali Rıza'ya yabancı biri değildir.

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün'ün kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

İşte Arıza'nın 29. Bölüm Tanıtımı;

Arıza'nın 29. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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